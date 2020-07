फिल्म गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल का ट्रेलर कल को होगा रिलीज नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्म का नाम गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है। हालांकि यह फिल्म 13 मार्च 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते फिल्म अब 12 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ऐसे में अब मेकर्स ने जानकारी दी है कि फिल्म का ट्रेलर कल यानि 1 अगस्त को रिलीज करेंगे। फिल्म में जाह्नवी कपूर भारत की पहली महिला वायु सेना अधिकारी गुंजन सक्सेना की भूमिका में नजर आएंगी। सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेट के आयात पर लगा दिया प्रतिबंध धर्मा प्रोडक्शन ने ऑफिशियल ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि गुंजन सक्सेना- द कारगिल का ट्रेलर कल सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। जबकि फिल्म 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज होगी। शरण शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल में पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। रिया चक्रवर्ती का VIRAL VIDEO, ब्वॉयफ्रेंड को कंट्रोल करने को लेकर कही ये बात हाल ही में जाह्नवी कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म और अपने सफर के बारे में कई बातें बताई थीं।जाह्नवी कपूर ने कहा था कि यह सब अपने काम के प्रति आपने जो लगन के साथ कड़ी मेहनत की है, वह दिखतीं हैं। आपका दृष्टिकोण बहुत सरल था, अगर आप कड़ी मेहनत करते रहो, तो आपको जो चाहिए वह मिल ही जाएगा। जाह्नवी ने कहा कि जैसे गुंजन सक्सेना ने समाज के निर्माण या लैंगिक पूर्वाग्रह या किसी भी चीज कीं उसके दिमाग में बाधा नहीं बनने दीं या फिर उसने कभी खुद को प्रताड़ित भी नहीं किया, बल्कि इसके बजाय सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर कड़ी मेहनत से समाज को अपनी योग्यता मानने पर मजबूर कर दिया, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।” Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com