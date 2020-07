KKR के सीईओ ने की आंद्रे रसेल ऑलराउंडर की तारीफ नई दिल्ली| कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के सीईओ वेंकी मैसूर ने वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को टी-20 क्रिकेट का अविश्वसनीय और बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी बताया है। रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पिछले सीजन में 14 मैचों में 56.66 की औसत से 510 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 204.81 था। चार अर्द्धशतकों के साथ रसेल ने 11 विकेट भी लिए थे, जिसकी वजह से अंक तालिका में 12 अंकों के साथ केकेआर पांचवें नंबर पर आई थी। स्तानपान कराने वाली महिलाएं भूलकर भी ना करें इन चीजों का सेवन, बच्चे के लिए होता है खतरनाक वेंकी मैसूर ने स्पोर्ट्सकीड़ा को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ”हम भाग्यशाली हैं कि आंद्रे रसेल टी-20 में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं। आप कह सकते हैं कि वह बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, लेकिन वह टी-20 के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह टी-20 क्रिकेट के माइकल जोर्डन हैं।” मैसूर ने कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के संयोजन की भी जमकर तारीफ की। टीम में आंद्रे रसेल और सुनील नरेन मुख्य ऑल राउंडर थे। टीम ने आईपीएल 2020 की नीलामी में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन को और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को खरीद कर टीम को और मजबूती दी। मैसूर ने कहा कि मोर्गन और कमिंस के साथ ही टीम ने नितीश राणा को लेकर भी मजबूती दी है। राना 2018 में मुंबई इंडियंस के साथ थे। उन्होंने दो सीजन में 304 और 344 रन बनाए थे। उन्होंने कहा, ”सुनील नरेन जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। सब जानते हैं कि वह कितने शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन उन्होंने अपना कायाकल्प एक ऑलराउंडर के रूप में किया। इसका अवसर उन्हें केकेआर ने दिया और उन्होंने इन अवसरों का लाभ उठाया।” माइकल आथर्टन: आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग को लेकर नहीं हूँ खुश, जरूरत से ज्यादा जटिल उन्होंने आगे कहा, ”सुनील जो भूमिका निभाते हैं, वह अविश्वसवसनीय है। ओपनिंग करना और गेंदबाजी करना। यही वजह है कि केकेआर के पास रसेल और नरेन के रूप में दो मजबूत ऑल राउंडर हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास पैट कमिंस और नितीश राणा हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com