मलाइका अरोड़ा ने बताया- बहन अमृता अरोड़ा को बेटी की तरह मानती हैं एक्ट्रेस नई दिल्ली| मलाइका अरोड़ा अक्सर अपनी ड्रेस और अपनी लव-लाइफ के चलते सुर्खियों में रहती हैं। डांसिंग दीवा मलाइका अरोड़ा हाल ही में अपनी बहन अमृता के साथ अपने बचपन के दिनों को लेकर उदासीन हो गई। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए मलाइका ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा माता-पिता आपको जीवन में दिशा और यह एक ऐसी चीज है जिसे लेकर हमें खुशी और गर्व होना चाहिए। View this post on Instagram Happy Father's Day @simplytheblues A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial) on Jun 21, 2020 at 1:06am PDT मलाइका ने याद किया कि जब उनकी मां काम पर होती थीं, तब वो अमृता की देखभाल करती थीं। मलाइका ने कहा, 'खाने से लेकर उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करने तक, मैं उसे हर काम करने में मदद करती। मुझे आज भी याद है कि अमृता अपने शिक्षक से अनुमति लेने के बाद स्कूल में वाशरूम एक ही शर्त पर जाती थी, जब मैं वहां मौजूद होती थी। वह मेरी अपनी बेटी की तरह है। View this post on Instagram This day that year … #15yearsago #fridayflashback @amuaroraofficial(ps same smile , same pose ) A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial) on Jun 5, 2020 at 2:43am PDT उन्होंने आगे कहा, 'अब जब उसके अपने बच्चे हैं, तो वह मेरी बड़ी बहन की तरह व्यवहार करती है। वह मुझे सलाह देती है. हमारे बीच एक मजबूत बंधन है। हमने वह दिन भी देखे हैं जब हम लड़ते थे एक-दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन वह हमेशा सबसे पहले सॉरी कहने आती थी भले ही उसकी गलती हो या न हो। मलाइका ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर' की शूटिंग के दौरान अपनी बहन के साथ रिश्ते के बारे में कहा।