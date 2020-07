इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आज से करें आवेदन प्रयागराज| इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2020-21 में पीएचडी में दाखिले को मंगलवार से संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट) के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। इसके लिए इविवि प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसबार इविवि एवं कॉलेजों में 39 विषयों के 574 सीटों पर प्रवेश होगा। इस बार भी इविवि से ज्यादा सीएमपी डिग्री कॉलेज में 204 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। जबकि इविवि में 172 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त तय की गई है। नए सत्र में इविवि, सीएमपी डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, र्ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज और ईसीसी में शोध की तय कर दी गई हैं। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक स्किल विषय पढ़ने की दी सुविधा ज्ञात हो कि नए शैक्षणिक सत्र में दाखिले के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। कोरोना वायरस के चलते छात्रों ने आवेदन प्रक्रिया का विरोध शुरु कर दिया। ऐसे में दो दिन बाद आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। 10 मई से दोबारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ। लेकिन क्रेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकी। प्रो. प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि 28 जुलाई यानी मंगलवार से क्रेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। सामान्य एवं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 1600 और एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए आठ सौ रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है। मुंबई नगर निगम द्वारा भर्ती की गई 209 नर्सों को अब तक नहीं मिला वेतन दाखिले के लिए 105233 आवेदन आए इविवि एवं संबद्ध कॉलेजों में दाखिले के लिए सोमवार तक 20321 ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 105233 ने अंतिम तौर पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली। प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से जारी सूची के अनुसार आइपीएस में 1856, बीएलएलबी में 6848, एलएलबी में 12017, यूजीएटी में 59253, पीजीएटी में 16106, बीएड में 3903, एमएड में 927, एमबीए में 1237 और एलएलएम में दाखिले के लिए कुल 3086 छात्रों ने आवेदन फॉर्म सबमिट कर दिया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com