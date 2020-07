आलिया भट्ट ने शेयर की ‘ईर्ष्या और शांति’ पर पोस्ट नई दिल्ली| दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही फैन्स सोशल मीडिया पर कई सवाल उठा रहे हैं। उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। करण जौहर, सोनम कपूर, आलिया भट्ट और सलमान खान समेत कई लोगों पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में आलिया भट्ट ने एक पोस्ट शेयर की, जो ‘शांति और ईर्ष्या’ से जुड़ी थी। आलिया भट्ट, महेश भट्ट और पूजा भट्ट पर कंगना रनौत कई सवाल उठा चुकी हैं। हालांकि, इनमें से एक भी सवाल का जवाब भट्ट परिवार की ओर से नहीं आया है। लेकिन आलिया भट्ट कुछ अजीब पोस्ट जरूर शेयर कर रही हैं। सुशांत के कजिन नीरज कुमार सिंह ने लगाए रिया चक्रवर्ती पर आरोप हाल ही में आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के लिए एक पोस्ट शेयर की। आलिया लिखती हैं कि ईर्ष्या वास्तव में घृणा और कृतज्ञता की कमी के कारण होता है। हाल ही में महेश भट्ट से मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस में पूछताछ की थी। टीम कंगना रनौत ने ट्वीट किया, ‘तो करण जौहर के मैनेजर को पुलिस ने समन भेजा और पूछताछ की, लेकिन आदित्य ठाकरे के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को नहीं। मुंबई पुलिस को सुशांत की हत्या का मजाक बनाना बंद करना चाहिए।’ सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से मोटी रकम निकालने की जाएगी जांच पुलिस पर ‘भाई-भतीजावाद’ का आरोप लगाते हुए टीम कंगना रनौत ने लिखा कि समन जारी करने में भी मुंबई पुलिस ने बेशर्मी दिखाई है। कंगना को समन भेजा गया नाकि मैनेजर को। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे के बेस्ट फ्रेंड के मैनेजर को समन भेजा गया। आखिर क्यों? साहब को परेशानी न हो इसलिए? Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com