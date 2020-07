बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 16 अगस्त को होने वाली ऑल इंडिया बार परीक्षा टली पटना| बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 16 अगस्त को होने वाली ऑल इंडिया बार परीक्षा टाल दी है। साथ ही 31 अगस्त तक फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। इस बात की जानकारी बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण राज्यों में रुक-रुक कर लॉकडाउन लगाये जा रहे हैं और कोरोना के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में परीक्षा कराना उचित नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने छूटे हुए छात्रों को परीक्षा फार्म भरने का दिया एक और मौका 16 अगस्त को होने वाली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूरे देश के कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र भाग लेंगे। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा को टालने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उम्मीदवारों से आवेदन लेने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com