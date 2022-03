नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी इस जनादेश से सबक लेगी और देश के लोगों के हित में काम करती रहेगी। Humbly accept the people’s verdict. Best wishes to क्लिक »-www.prabhasakshi.com