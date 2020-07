मुंबई नगर निगम द्वारा भर्ती की गई 209 नर्सों को अब तक नहीं मिला वेतन मुंबई| मुंबई में कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूती से मुकाबले के लिए नियुक्त की गईं 209 नर्सों को नगर निकाय ने न तो अब तक वेतन दिया है, न ही विशेष दैनिक भत्ते का भुगतान किया गया है। एक मजदूर संघ ने इस बात की जानकारी दी। शिवराज सिंह: यूजी अंतिम वर्ष एवं पीजी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से नगर मजदूर संघ (एमएमयू) ने कहा कि मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शहर में कोरोनोवायरस प्रकोप के बाद अप्रैल-मई में एक विशेष भर्ती अभियान के तहत इन नर्सों को काम पर रखा था। नागरिक निकाय में सबसे बड़ी ट्रेड यूनियनों में से एक एमएमयू ने कहा कि पिछले तीन महीनों से बीएमसी ने उन्हें न तो वेतन का भुगतान किया है और न ही प्रति दिन 300 रुपये के विशेष भत्ता दिया, जिसका इन नर्सों से वादा किया गया था। बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा रोस्टर (नियुक्ति) की सत्यापन प्रक्रिया के कारण वेतन में देरी हुई, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया गया कि नर्सों को जल्द ही उनके भत्ते का भुगतान किया जाएगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com