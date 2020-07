‘दिल बेचारा’ के गाने सुनकर इमोशनल हुए आदित्य नारायण नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हाल ही में उनकी आखिरी फिल्म ‘दिल बेचारा’ रिलीज हुई। फैन्स सोशल मीडिया पर इसे देखकर काफी इमोशनल हो गए। हाल ही में आदित्य नारायण ने भी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। एक सिंगर के तौर पर उन्होंने सुशांत की इस फिल्म के साथ पूरे सात साल बाद गाना गाया है। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म के लिए आदित्य ने जो गाना गाया वह पहली बार गाया और वही उनका आखिरी बार हो गया। जावेद अख्तर संग शबाना आजमी ने शेयर की फनी फोटो आदित्य नारायण कहते हैं कि एक दिन मुझे ए आर रहमान सर के स्टूडियो से फोन आया और उन्होंने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए कहा। उस समय रहमान सर भी स्टूडियो में मौजूद थे और वह चाहते थे कि मैं उनके लिए यह गाना रिकॉर्ड करूं। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है और गाने का भी आनंद लेना है। बाद में मुझे पता चला कि यह गाना ‘दिल बेचारा’ फिल्म के लिए था। यह पहला मौका था जब मैं सुशांत के लिए गीत गा रहा था। और, उस समय मुझे पता नहीं था कि यह मेरा आखिरी भी होगा। आपको बता दें कि आदित्य नारायण ने टीवी इंडस्ट्री से छह महीने के ब्रेक का ऐलान किया था। उन्होंने बताया था कि वह छह महीनों तक म्यूजिक करियर पर ही फोकस करेंगे। बता दें कि आदित्य नारायण लगातार छोटे पर्दे पर छाए रहे हैं। वह हाल ही में इंडियन आइडल 11 को होस्ट भी कर चुके हैं। हिमाचल के चम्बा में भूकम्प के हल्के झटके, तीवरता 3.1 मापी गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखकर आदित्य नारायण ने एक कोलाज शेयर किया। इसमें उनके तमाम शो की तस्वीरें शामिल रहीं। सारेगामापा, फियर फैक्टर, किचन चैंपियन, सारेगामपा लिटिल चैंप आदि की लिस्ट है। उन्होंने लिखा कि वह इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने तीन म्यूजिक रियलिटी शो एक के बाद एक होस्ट किए। ये तीनों शो अलग-अलग टीवी चैनल्स पर थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com