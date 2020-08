मैच के दौरान आदिल राशिद की गुगली में फंसे केविन ओ ब्रायन नई दिल्ली| इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड ने छह विकेट से जीता। इसके बाद दूसरा वनडे भी इंग्लैंड के खाते में गया। पहले वनडे में आयरलैंड के बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया। दूसरे वनडे में टॉस जीत कर आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 50 ओवर में 9 विकेट पर 212 रन बनाए। आयरलैंड को इस मैच में चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने सीरीज में 2-1 से अजेय बढ़त बना ही है। मैच के दौरान आदिल राशिद की गुगली पर ऑल राउंडर केविन ओ ब्राइन आउट हुए। आयरलैंड के कर्टिस कैंफर ने लगातार दूसरा अर्द्धशतक जड़ा। हालांकि, आयरलैंड की टीम के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे। कोई भी पिच पर टिक कर नहीं खेल पाया। हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकर, सिमी सिंह और एंडी मैकब्राइन कुछ देर रुके, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। पॉल स्टर्लिंग, बालब्राइन और केविन ओ ब्राइन जैसे खिलाड़ी कोई योगदान नहीं दे पाए। सेमीफाइनल मैच में अख्तर-अफरीदी ने ऐसे की थी आशीष नेहरा की मदद दिग्गज ऑल राउंडर केविन ओ ब्राइन आदिल राशिद की गेंद पर आउट हो गए। पहले वनडे में भी राशिद ने ही उन्हें आउट किया था। यह गुगली इतनी शानदार थी कि केविन इसे पढ़ नहीं पाए और गिल्लियां उड़ने के बाद बस हैरानी से देखते रह गए। 32 वर्षीय लेग स्पिनर ने शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आदिल राशिद की उस गेंद के वीडियो को टि्वटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें राशिद ने ओ ब्राइन को आउट किया। केविन ओ ब्राइन का इस सीरीज में संघर्ष जारी रहा। दोनों वनडे में वह 36 गेंदों में 22 और 7 गेंदों में 3 रन बना सके हैं। दूसरी तरफ राशिद ने दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया। पहले वनडे में उन्होंने 10 ओवर में तीन मेडन रखते हुए 26 रन देकर एक विकेट लिया और दूसरे में 34 रन देकर 3 विकेट। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com