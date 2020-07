कोएना मित्रा ने कहा- आपको कैसे पता चला कि वो डिप्रेशन थे? नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से नेपोटिज्म पर बहस जारी है। इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड दो गुटों में बंट गया है। कंगना रनौत से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन तक कई सेलेब्स ने नेपोटिज्म के मुद्दे पर काफी कुछ कहा। अब एक्ट्रेस कोएना मित्रा ने भी नेपोटिज्म पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने मुकेश भट्ट से पूछा है कि उन्हें कैसे इस बात का अंदाजा लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे ? सुशांत के ड्राइवर से लेकर बॉडीगार्ड तक पूछताछ, कुक बोला- सारा सिस्टम मैडम करती थीं हैंडल कोएना मित्रा ने अपने इंटरव्यू में कहा है, ‘सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में अभी तक मुकेश भट्ट से पूछताछ नहीं हुई है। उन्होंने सुशांत की तुलना परबीन बाबी से की थी। मुंबई पुलिस आखिरकार उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है ? उनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार उन्हें कैसे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से गुजर रहे थे ? और जब आपको इस बात का अंदाजा हो गया था तो आपने उनकी मदद क्यों नहीं की ?’ अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की वायरल हो रही फोटो कोयना मित्रा ने मुंबई पुलिस के साथ भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, “’पता नहीं क्यों वे उन चीजों को नहीं देख रहे हैं जो हम देख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पूछताछ करने की आवश्यकता है लेकिन उन्हें तलब नहीं किया गया है।” कोएना ने कंगना रनौत को सपोर्ट करते हुए आगे कहा, “मैं कंगना रनौत से पूरी तरह से सहमत हूं। यहां बहुत गुंडागर्दी है। हमारी इंडस्ट्री मे ग्रुपिज्म है। फेवरिज्म है। अगर इस बीच आप कुछ करने की कोशिश करते हो या आवाज उठाने की कोशिश करते हो तो आपको किसी न किसी तरह से चुप करा दिया जाता है।” Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com