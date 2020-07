बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कुमकुम का निधन नई दिल्ली| बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कुमकुम का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। शेखपुरा के हुसैनाबाद में रह रहे भतीजे असद रज्जा ने मौत की पुष्टि की है। फरवरी 2010 में कुमकुम अंतिम दफा शेखपुरा आई थीं। कुमकुम को गुरू दत्त ने फिल्मों में ब्रेक दिया था। वह 50 और 60 के दौर की पॉप्युलर एक्ट्रेस थीं। मनोज तिवारी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में FIR दर्ज कराने की महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से की मांग कुमकुम के निधन पर मशहूर एक्टर जगदीप के बेटे नावेद जाफरी ने ट्वीट किया, ‘हमनें एक और रत्न खो दिया। मैं बचपन से इन्हें जानता था। वह हमारे लिए परिवार थीं भगवान आपकी आत्मा को शांति दें, कुमकुम आंटी।’ बॉलीवुड डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी उनके निधन पर ट्वीट किया है और लिखा, ‘कल की खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री.. जिन्होंने कई सुपर हिट फिल्में कीं, जिन्होंने बेहतरीन गाने दिए .. आज उनका निधन हो गया .. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें’। महेश भट्ट ने बताया- नहीं की थी सुशांत को सड़क 2 ऑफर बता दें कि कुमकुम ने अपने करियर में लगभग 115 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें मिस्टर एक्स इन बॉम्बे (1964), मदर इंडिया (1957), सन ऑफ इंडिया (1962), कोहिनूर (1960), उजाला, नया दौर, श्रीमान फंटूश, एक सपेरा एक लुटेरा में शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने किशोर कुमार और गुरु दत्त जैसे स्टार्स के साथ भी काम किया था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com