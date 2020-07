बैंक के खातों से रिया की कंपनी में हुए थे 3 ट्रांजेक्शन पटना। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के खातों से रिया की कंपनी विविड्रेज रियालिटीएक्स प्राइवेट लिमिटेड में 33 हजार रुपये के तीन ट्रांजेक्शन हुए हैं। यह कंपनी रिया के नाम पर ही खोली गयी थी। सुशांत ट्रेनर ने बताया- रिया चक्रवर्ती को डेट करने के बाद ले रहे थे रहस्यमयी दवाएं जानकारी के मुताबिक रिया के कहने पर ही इस कंपनी के नाम में रियलिटी शब्द को शामिल किया गया। रिया ने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती को भी इस कंपनी का डायरेक्टर बनाने के लिए सुशांत को मना लिया था। उनकी हरी झंडी मिलते ही शौविक को भी कंपनी में शामिल कर लिया। बैंक खाते के जरिये विविड्रेज रियालिटीएक्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा दो और कंपनियों के बारे में जानकारी एसआईटी को मिली है। इस पहलू पर भी एसआईटी तफ्तीश कर रही है कि क्या सुशांत के पिता ने उनके बैंक खाते से जिन 15 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है, कहीं वह इन्हीं कंपनियों के जरिये तो रिया के भाई तक तो नहीं पहुंचे। कंपनियों ने क्या काम किया। क्या पैसे ठगने के लिए ही कंपनियों बनाई गई थीं। सुशांत के खाते से इन कंपनियों में काफी छोटे-छोटे रुपये के ट्रांजेक्शन भी मिले हैं। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी हुई रिलीज, बेहतरीन अदाकारी का बिखेरा जादू संदेहास्पद पते पर हैं कंपनियां इस प्रकरण में एक और नई बात सामने आयी है। जिन कंपनियों में रिया का नाम है उनका पता संदेहास्पद है। सवाल यह है कि आखिर इन कंपनियों को संदेहास्पद पते पर क्यों रजिस्टर्ड कराया गया। क्या इसके पीछे भी रिया की कोई मंशा थी। सुशांत के पिता पहले ही कह चुके हैं उनका बेटा आर्गेनिक खेती करना चाहता था। साफ है कि सुशांत कंपनियों को लेकर गंभीर नहीं थे। लिहाजा शक है कि यह सबकुछ रिया ने ही किया होगा। तफ्तीश में यह बात सामने आ रही है कि दो कंपनियां सुशांत की मौत के पांच से नौ महीने के भीतर बनी हैं। जिस कंपनी को रिया ने सुशांत के साथ मिलकर शुरू किया आखिर उसी से उन्होंने संबंध क्यों खत्म कर लिया? Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com