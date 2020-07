नायक एक्टर अनुपम श्याम आईसीयू में हैं भर्ती, मदद के लिए लगाई गुहार नई दिल्ली| बॉलीवुड और टीवी एक्टर अनुपम श्याम के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबरों की मानें तो एक्टर को मुंबई के गोरेगांव इलाके स्थित लाइफलाइन अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उनकी हालत गंभीर है और वह आईसीयू में है। आराध्या ने अमिताभ बच्चन को गले लगाकर कहा- मत रोइए, आप जल्दी घर आ जाएंगे ‘इंडिया टीवी न्यूज’ के अनुसार, एक सोशल मीडिया यूजर ने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। एस रामचंद्रन नामक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, “एक्टर अनुपम श्याम आईसीयू में हैं। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आमिर खान और सोनू सूद से मदद मांगी है। यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मनोरंजन साइट आईडब्यूएम बज डॉट कॉम की रिपोर्ट में यह दावा गया है कि अनुपम श्याम के भाई ने इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि काफी दिनों से श्याम किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। बीती रात उनकी अचानक तबीयत खराब होने पर फैमली ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आपको बता दें कि अनुपम श्याम ओझा को स्टार प्लस के मशहूर सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा तो देखा ही होगा। इस सीरियल में पूजा गौर और अरहान महल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस सीरियल के सभी किरदार लोगों को बहुत अच्छे लगे थे। इस सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार बहुत पसंद किया गया था। ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार अभिनेता अनुपम श्याम ने निभाया था। इस शो में अनुपम श्याम ओझा ने पूजा गौर के ससुर की भूमिका निभाई थी। ट्विंकल खन्ना ने बताया- अहमियत क्या चीज है हर पेरेंट्स के लिए जानना जरूरी टीवी शो के अवाला अनुपम श्याम ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है। अनुपम ने फिल्म लज्जा, नायक, दुबई रिटर्न, परज़ानिया, हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी, शक्ति: द पावर, बैंडिट क्वीन, स्लमडॉग मिलियनेयर आदि फिल्मों में काम किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुपम श्याम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और लखनऊ के भारतेन्दु अकादमी ऑफ़ ड्रामाटिक आर्ट्स के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने 1983 से 1985 तक पढ़ाई की। वह 27 जनवरी 2011 को हुए अन्ना हजारे के आंदोलन के भी समर्थक थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com