आयुष्मान खुराना ने ‘केदारनाथ’ के निर्देशक अभिषेक कपूर से मिलाया हाथ नई दिल्ली| बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। खबर है कि अभिनेता जल्द ही केदारनाथ के निर्देशक अभिषेक कपूर के एक फिल्म का हिस्सा बनेंगे। इस आगामी फिल्म में आयुष्मान को एक ‘क्रॉस-फंक्शनल एथलीट’ की भूमिका में देखने को मिलेगा। खबरों की मानें तो इस फिल्म को एक प्रेम कहानी के रूप में पेश किया गया है। वहीं यह कहानी उत्तर भारत में बेस्ड होगी। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि फिल्म का क्या नाम है और इसकी लीड एक्ट्रेस कौन है इस बारें में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। रिया चक्रवर्ती पर फैन्स ने साधा निशाना, तो श्वेता सिंह कीर्ति बोली- गलत भाषा का न करें इस्तेमाल आयुष्मान ने बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए कहा कि अभिषेक कपूर की आज सिनेमा में एक अलग पहचान है, और मुझे खुशी है कि आखिरकार हमें एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला जो मेरे दिल के करीब है। यह खूबसूरत प्रेम कहानी दर्शकों को एक भावनात्मक रोलर-कोस्टर राइड पर ले जाएगी। इस फिल्म को आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर देख सकेंगे फिल्म में अपने रोल को लेकर आयुष्मान खुराना कहते हैं कि फिल्म में मुझे अपनी भूमिका के लिए एक बड़े परिवर्तन से गुजरना होगा। क्योंकि इस तरह के रोल को मैंने पहले कभी भी स्क्रीन पर नहीं किया है। मुझे ये भी पता है कि ये काफी कष्टदायी होने वाली है, लेकिन मुझे इस दर्द से गुजरना होगा क्योंकि काफी लंबे समय से मैं इसके इंतजार में था। View this post on Instagram Happy bday @anubhavsinhaa sir! Thank you for #Article15 I look forward to some more legendary stuff this year. A post shared by Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) on Jun 21, 2020 at 11:04pm PDT वहीं इस फिल्म को लेकर डायरेक्टर अभिषेक कपूर कहते हैं, ‘आयुष्मान और मैं दोनों एक खास तरह के सिनेमा के लिए जाने जाते हैं और यह फिल्म निश्चित रूप से एक खास है, हम दोनों के लिए। हम चाहते हैं कि दर्शक सिनेमाघरों में वापस आएं और एक समुदाय के रूप में फिल्में देखें, और इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम इसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल लाने का प्रयास करते हैं।’ View this post on Instagram Abhimanyu Bubla Roy was just like me. He loved old songs, was a compulsive writer and a sucker for nostalgia. The box office didn’t pamper this gem but this film will always be special. This was clicked at St Xaviers college in the summers of 2016. We witnessed kaal baisaakhi the next day. It was my first. And I fell in love with Calcutta. Dhonobaad for all the love. तीन साल हो गए . …. … #MeriPyaariBindu @yrf @parineetichopra #AkshayRoy #ManeeshSharma @suprotimsengupta #SachinJigar @tusharkantiray A post shared by Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) on May 12, 2020 at 2:53am PDT आपको बता दें कि बॉलीवुड में बिताए आठ सालों में आयुष्मान ने पहली फिल्म ‘विक्की डोनर’ में एक स्पर्म डोनर की भूमिका निभाई। इसके बाद ‘शुभ मंगल सावधान’ में एक शारीरिक दोष वाले व्यक्ति का किरदार निभाया। ‘आर्टिकल 15’ में एक मजबूत नेतृत्व वाले पुलिस अधिकारी और ‘शुभ मंगल ज्यादा सावधान’ में समलैंगिक प्रेमी का रोल किया। ‘दम लगा के हईशा’ और ‘बाला’ शरीर के आकार-प्रकार से जुड़े मुद्दों पर बनी शानदार फिल्में हैं। अब इस बार आयुष्मान खुराना क्या करने वाले हैं यह वक्त ही बताएगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com