आमिर खान-करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग सितंबर से होगी नई दिल्ली| आमिर खान जल्द हॉलीवुड क्लासिक 'फॉरेस्ट गम्प' के आधिकारिक रीमेक में दिखाई देंगे, जिसका नाम है 'लाल सिंह चड्ढा' है। इस फिल्म में करीना कपूर, विजय सेतुपति और मोना सिंह भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। अतुल कुलकर्णी द्वारा लिखित और फिल्म अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित है इस फिल्म को वायाकॉम18 स्टूडियोज़ और आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित किया जाएगा। इसी बीच खबर है कि आमिर खान की इस अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग सितंबर के महीने में विदेशों में की जाएगी. हालांकि, इस बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। जावेद अख्तर संग शबाना आजमी ने शेयर की फनी फोटो खबरों की मानें तो फिल्म की टीम ने इ फिल्म से जु़ड़े अभिनेताओं और कर्मचारियों की पासपोर्ट डिटेल्स मांगी है ताकि बाकी शूटिंग पर काम किया जा सके। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार आमिर की इस फिल्म की एक अहम हिस्से की शूटिंग बाकी है। इससे पहले खबर आई थी कि लाल सिंह चड्ढा की यह शूटिंग लद्दाख में होने वाली थी, लेकिन भारत और चीन के बीच जारी तनाव के कारण और गलवान घाटी में हुई झड़प के कारण आमिर खान ने लद्दाख में होने वाली शूटिंग को रद्द कर दिया गया। इसके बाद खबर थी कि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कार्गिल में की जा सकती है लेकिन इस बारें में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग पूरे भारत में लगभग 100 जगह पर होने की बात कही गई थी लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से शूटिंग काफी प्रभावित हुई और बीच में रोकनी पड़ी थी। आखिर बार फिल्म की शूटिंग पंजाब में शेड्यूल किया गया। जहां करीना और आमिर खान दोनों ही शूटिंग कर रहे थे। उनका यह शेड्यूल काफी लंबा था। अभी तक कोलकाता, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ और अमृतसर जैसी जगहों पर शूटिंग हो चुकी है। ओडिशा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26 हजार के पार, 147 मौतें बताते चलें कि, बीते दिन आमिर खान ने अपने घर में कोरोना वायरस की एंट्री की खबर देकर सबको हैरान कर दिया था। उनके 7 हेल्पर्स को कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई थी। वहीं अब उनकी मां की कोरोना रिपोर्ट सामने आ चुकी है। आमिर खान ने बताया है कि कुल 7 मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद घर के सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। अब आमिर ने खुद ये जानकारी दी है कि इस टेस्ट में उनकी मदर का टेस्ट नेगेटिव आया है।