ईपीएफओ के सदस्यों को अंतिम या अग्रिम भुगतान के लिए आवेदन में होगी आसानी नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अप्रैल से जून के बीच अपने 73.58 लाख उपयोक्ताओं की ग्राहक को जानो (केवाईसी) जानकारियां अद्यतन की हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे ईपीएफओ के इन लाखों सदस्यों को ऑनलाइन सेवाएं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय के बयान के मुताबिक केवाईसी जानकारी अद्यतन करने से सदस्य ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में दिवाला कानून में संशोधन करने वाले अध्यादेश पर मांगा जवाब वह अपने अंतिम भुगतान या अग्रिम भुगतान के लिए आवेदन कर सकेंगे। इतना ही नहीं कोरोना संकट के दौरान पेश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जारी अंशदान को भी निकालने का आवेदन कर सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के हालातों को देखते हुए लोगों की ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बनाना अहम हो गया है। इसलिए ईपीएफओ ने अप्रैल-जून 2020 के दौरान अपने 73.58 लाख सदस्यों की केवाईसी जानकारियां अद्यतन की हैं। केंद्र सरकार ने दी रियायत, सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग 1 जून से अनिवार्य इसमें 52.12 लाख लोगों की आधार संख्या, 17.48 लाख लोगों की सार्वभौमिक खाता संख्या चालू करने की जानकारी, 17.87 लाख लोगों की बैंक खातों की जानकारी अद्यतन करना शामिल है। इतना ही नहीं इसमें 9.73 लाख लोगों के नाम में सुधार, 4.18 लाख लोगों के जन्मतिथि में सुधार और 7.16 लाख लोगों के आधार संख्या में सुधार करना भी शामिल है। गौरतलब है कि ईपीएफओ के कुल सदस्यों की संख्या करीब छह करोड़ है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com