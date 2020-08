नेतरहाट आवासीय विद्यालय में छठी क्लास में नामांकन की आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू रांची| नेतरहाट आवासीय विद्यालय में छठी क्लास में नामांकन के लिए शनिवार से आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 30 सितंबर तक ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वहीं, 31 अक्तूबर या एक नवंबर को प्रवेश परीक्षा लेने की संभावित तिथि रखी गई है। अभ्यर्थी नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट विद्यालय समिति कार्यालय में ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। भारतीय मूल के डांसर ने भांगड़ा की ऑनलाइन कक्षा चलकर जीता ब्रिटेन में सम्मान झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से पांचवीं पास छात्र नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें संबंधित स्कूल की टीसी समेत जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। इसकी प्रवेश परीक्षा दो पारियों में होगी। पहली पारी में जहां ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं दूसरी पाली में सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हिंदी, मानसिक योग्यता, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और गणित के 20-20 नंबर के प्रश्न रहेंगे। सब्जेक्टिव में हिंदी, गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान के 25-25 नंबर के सवाल रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वालीफाई करने के बाद ही अभ्यर्थियों के सब्जेक्टिव की कॉपी जांची जाएगी। मैच के दौरान आदिल राशिद की गुगली में फंसे केविन ओ ब्रायन ऑब्जेक्टिव के आधार पर पांच गुना यानि 500 अभ्यर्थियों की कॉपी शॉर्टलिस्ट की जाएगी। इनमें से अंतिम रूप से 100 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन होने के बाद स्वास्थ्य जांच कर संबंधित छात्रों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। यह नामांकन सत्र 2020-21 के लिए होगा। अप्रैल 2021 से यह छात्र सातवीं क्लास में चले जाएंगे। छठी में चार महीने की पढ़ाई के बाद यह सातवीं में चले जाएंगे। सीबीएसई की मान्यता के आधार पर इन छात्र-छात्राओं को सीबीएसई के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com