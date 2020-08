3 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर बिहार पुलिस पहुंची अंकिता लोखंडे के घर नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस, मुंबई आकर जांच कर रही है। हालांकि मुंबई पहुंची बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस की ओर से कई मदद नहीं मिल रही है। ऐसी खबरें थी कि बिहार पुलिस ऑटो रिक्शा और प्राइवेट कैब के सहारे अपना काम कर रही है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस को अंकिता लोखंडे के घर पूछताछ करने के लिए जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिसके बाद एक्ट्रेस ने उन्हें अपनी जैगुआर गाड़ी से वापस पहुंचाया। सुहाना खान का ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर वायरल अंकिता के घर से निकलते हुए बिहार पुलिस का फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं। कार के सामने वाली सीट पर अंकिता के भाई और पीआर नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे बिहार पुलिस है। अंकिता ने आज तक से बात करते हुए कहा, ‘बहुत पुरानी बात है तब किसी ने आत्महत्या कर ली थी। हम लोग साथ बैठकर बात कर रहे थे कि आखिर कैसे कोई अपनी जान दे सकता है। उस वक्त सुशांत ने मुझे कहा था कि अंकिता मुझे कभी आत्महत्या का ख्याल आया तो मैं 15 मिनट में उसे बदल दूंगा। मैं सब ठीक करूंगा। मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा’। वहीं एक इंटरव्यू में अंकिता ने रिया को लेकर कहा, ‘मैं रिया और सुशांत के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे नहीं पता क्या हुआ और मैं कोई नहीं होती इस बारे में बोलने वाली। लेकिन सुशांत के परिवार के मैं साथ हूं क्योंकि अगर आप किसी पर आरोप लगाते हो तो आपके पास जरूर कोई प्रूफ होगा। तो मैं सुशांत के परिवार के साथ हूं’। सुशांत सिंह केस के मामले की जांच पर बिहार पुलिस ने साझा की ये बात रिया के छोड़कर जाने पर अंकिता ने कहा, ‘मुझे पता चला कि रिया 8 जून को उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन मेरा कंसर्न रिया नहीं हैं। मेरा कंसर्न सुशांत और उनका परिवार है। लेकिन अगर आपको उन्हें पता चला कि सुशांत ठीक नहीं है तो आप ऐसे कैसे किसी को छोड़कर जा सकते हो। आपको उनके पैरेंट्स को बताना चाहिए था। मैं होती तो ये करती। कोई नहीं कह रहा है कि आप रहो पर आप परिवार को बता सकते थे। लेकिन अकेले नहीं छोड़ना था’। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com