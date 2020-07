गोवा बोर्ड की इन वेबसाइटों पर जारी होगा एसएससी का रिजल्ट नई दिल्ली| गोवा बोर्ड फॉर सेकंडरी फॉर सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एजुकेशन (GBSHSE) आज सेकंडरी स्कूल सर्टिफकेट परीक्षा (class 10 Exam) के परिणाम आज शाम 4:30 बजे जारी करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद गोवा बोर्ड के छात्र अपना रिजल्ट gbshse.gov.in पर चेक कर पाएंगे। छात्रों रिजल्ट पाने के लिए अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि की सूचना अपने पास रखनी चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आज से करें आवेदन इन वेबसाइट्स पर जारी होगा एसएससी रिजल्ट- www.gbshsegoa.net www.schools9.com www.jagaranjosh.com www.results.shiksha ExamResults.net/goa/ इसके अलावा छात्रो गोवा बोर्ड रिजल्ट आधिकारिक मोबाइल एप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल गोवा बोर्ड एसएससी परीक्षा में 19,680 छात्रों ने भाग लिया था। यह परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थीं लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चतले के कुछ पेपर स्थगित भी करने पड़़े थे। शेष परीक्षाएं 21 मई से शुरू हुई थीं और 6 जून तक चली थीं। टॉपर लिस्ट में जगह बनाकर इतिहास रचने वाली खो चुकी है आंखों की रोशनी हालांकि गोवा में अभी नए शैक्षिक सत्र को लेकर असमंजस बना हुआ है। क्योंकि अभी छात्रों द्वारा विभिन्न स्कूलों में प्रवेश लेना बाकी है। सीबीएसई व अन्य बोर्डों की तरह गोवा बोर्ड ने भी इस साल के लिए 20-30 फीसदी पाठ्यक्रम घटाने पर विचार कर रहा है। यानी आगामी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कम पाठ्यक्रम के साथ ही छात्रों को परीक्षा देनी होगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com