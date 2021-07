When will school reopen in India 2021 चंडीगढ़: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने के बाद कई राज्यों में स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि पंजाब सरकार ने 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को क्लिक »-www.ibc24.in