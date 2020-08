लखनऊ के बड़े प्राइवेट स्कूलों ने की फीस में 20 प्रतिशत की छूट लखनऊ| अन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अभिभावकों को कुल फीस में 20 प्रतिशत की छूट देगी। हालांकि यह छूट सरकारी कर्मचारियों व बड़े व्यापारियों के बच्चों को नहीं दी जाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को ही फीस में 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके बाद भी अभिभावकों ने 10 अगस्त तक फीस जमा नहीं की तो उनके बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से निकाल दिया जाएगा। इसे लेकरएसोसिएशन की ओर से क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इसमें सीएमएस की अध्यक्ष गीता गांधी किंगडम मौजूद रही। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा को टाला अनिल अग्रवाल ने बताया कि फीस में 20 प्रतिशत तक छूट देने वालों में सिटी मांटेसरी, सेंट जोजफ स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, लामार्टिनियर गर्ल्स, इरम कॉलेज,एग्जान मांटेसरी समेत कई बड़े स्कूल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह अभिभावक वित्तीय संकट झेल रहे हैं। इसी को देखते हुए निजी स्कूलों ने अभिभावकों को 20 प्रतिशत तक की रियायत देने का फैसला किया है। एसोसिएशन का कहना है कि अभिभावकों के साथ स्कूल प्रबंधन भी वित्तीय परेशानियों से गुजर रहा है। शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन, बिजली पानी का बिल समेत लोन अदा करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश पर फीस में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अनिल अग्रवाल ने बताया कि यह रियायत सिर्फ उन अभिभावकों को दी जायेगी, जो लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट झेल रहे हैं। फीस में छूट के लिए अभिभावकों विद्यालय के प्रबंधतंत्र को लिखित रूप में आवेदन पत्र देना होगा। अनिल अग्रवाल ने बताया 20 प्रतिशत की रियायत भी अभिभावकों की स्थिति देख कर दी जाएगी। किसी अभिभावक के दो से तीन बच्चें पढ़ रहे तो उनको 20 प्रतिशत और किसी अभिभावक का सिर्फ एक ही बच्चा है तो उसे 20 प्रतिशत से कम की छूट दी जाएगी। AKTU में बीटेक व बीफार्मा प्रथम वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित अनिल अग्रवाल ने बताया कि अभिभावकों को दस अगस्त तक फीस जमा करने की छूट दी जाएगी। अभिभावक प्रतिमाह के हिसाब से फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद भी अभिभावकों ने फीस जमा नहीं की तो 10 अगस्त के बाद उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटा दिया जाएगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com