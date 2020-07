रमीज राजा ने साझा की 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया की पे-स्लिप नई दिल्ली| भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को दुनिया का सबसे समृद्ध और अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की सैलरी अक्सर चर्चा का विषय बनती है। साथ ही दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ भारतीय क्रिकेटरों की सैलरी की तुलना की जाती है। हाल ही में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें 1983 के विश्व कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम सैलरी दी हुई है। रमीज राजा ने उस वक्त भारतीय क्रिकेटरों की सैलरी की तुलना 1986-87 में भारत दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की सैलरी से कर रहे हैं। उन्होंने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, ”मुझे आज तक याद है कि मैंने पांच टेस्ट और 6 वन डे खेले थे और मुझे 55000 रुपए मिले थे।” रमीज की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तब टीम इंडिया के हर खिलाड़ी को 2100 रुपये दिए गए थे। SFI ने कहा- भारत में इजाजत नहीं मिलने पर विदेश में ट्रेनिंग पर कर रहा विचार बता दें कि आज बीसीसीआई अनुबंध के मुताबिक ए प्लस कैटेगरी के खिलाड़ियों-विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 7 करोड़ रुपए साल देता है। 11 खिलाड़ी ए ग्रेड में आते हैं, उन्हें सालाना पांच करोड़ रुपए मिलते हैं। बी ग्रेड में पांच खिलाड़ियों को 3 करोड़ और सी श्रेणी में आने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। वहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हाल ही में खिलाड़ियों की सैलरी को सार्वजनिक किया था। पाकिस्तान और भारत के सेंट्रेल कॉन्ट्रैक्ट की अगर तुलना करें तो दोनों देशों के तीनों कैटेगरी के खिलाड़ियों की सैलरी में जमीन-आसमान का फर्क है। हाल ऐसा है कि भारत में सी ग्रेड के खिलाड़ियों को जितनी रकम मिलती है, पाकिस्तान के पूरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम अगर मिला दें तो उससे कम है। विराट कोहली ने कुछ इस तरह की मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी की तारीफ पाकिस्तान में कैटेगरी ए के क्रिकेटरों को 1,100,000 पाकिस्तानी रुपये (5,13,022 भारतीय रुपये), कैटेगरी बी के क्रिकेटरों को 7,50,000 पाकिस्तानी रुपये (3,49,788 भारतीय रुपये) और कैटेगरी सी के क्रिकेटरों को 5,50,000 पाकिस्तानी रुपये (2,56,511 भारतीय रुपये) मिलते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम फिलहालइंग्लैंड दौरे पर है। दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी 13वें इंडियन प्रीमियर लीग की तैयारियों में जुटे हैं। महामारी के चलते यह टूर्नामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप स्ठगित होने के बाद अब यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच यूएई में खेला जाएगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com