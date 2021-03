नई दिल्ली। सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों (Old Government Vehicles) के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे। यह नियम केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, सरकारी उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।’ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) क्लिक »-www.newsganj.com