शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज घोषित करेंगे 10वीं के परीक्षा परिणाम जयपुर| राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा आज शाम चार बजे शिक्षा संकुल स्थित सभागार में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. डी.पी. जारोली ने बताया कि बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा-2020 में 11 लाख 79 हजार 830 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। शिक्षा संकुल स्थित सभागार में परिणाम शिक्षा मंत्री डोटासरा द्वारा घोषित किया जाएगा। डोटासरा ने ट्वीट कर बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का रिजल्ट 28 जुलाई 2020 को दोपहर बाद 4 बजे जारी किया जाएगा। सामाजिक न्याय की दिन दहाड़े हत्या करने पर उतारू भाजपा सरकार : अजय कुमार लल्लू राजस्थान बोर्ड अब तक दो चरणों के नतीजे का ऐलान कर चुका है और अब तीसरे चरण में 10वीं कक्षा के नतीजे किसी भी वक्त जारी कर सकता है। आपको बता दें कोरोना संकट में छात्रों के कुछ पेपर स्थगित होने के बाद जून में कराए गए इसके बावजूद भी इस बार तीनों वर्गों का रिजल्ट बेहतर रहा। उम्मीद है कि 10वीं के रिजल्ट में भी छात्रों का पास प्रतिशत अधिक से अधिक रहेगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com