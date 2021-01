मुंबई: देश का 15 जनवरी को खत्म हफ्ते में 1.839 अरब US डॉलर घटकर 584.242 अरब US डॉलर रह गया. रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले, आठ जनवरी को खत्म हफ्ते में 75.8 करोड़ US डॉलर बढ़कर 586.082 अरब US डॉलर क्लिक »-newsindialive.in