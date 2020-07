इम्फाल। मणिपुर में सेना की 4 असम राइफल्स की एक टीम पर घात लगाकर हमला किया गया है। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं और 4 की हालत गंभीर है। ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले- 2 हफ्ते के अंदर देंगे गुड न्यूज समाचार एजेंसी ANI के अनुसार म्यांमार की सीमा से लगे चंदेल में स्थानीय समूह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किये गये हमले में 4 असम राइफल्स यूनिट के तीन कर्मी शहीद हो गए और चार लोग घायल हुए हैं। The terrorists first carried out an IED blast and then fired at the troops. Reinforcements have been rushed to the area which is 100 km from Imphal: Sources https://t.co/WgGVnZM8FQ — ANI (@ANI) July 30, 2020 ये भी चीनी डॉक्टर का दावा, कोरोना की जांच से पहले ही वुहान बाजार से सारे ... ANI के अनुसार आतंकवादियों ने पहले एक IED विस्फोट किया और फिर सैनिकों पर गोलीबारी की। इम्फाल से 100 किमी दूर हमले वाले क्षेत्र में इंफोर्समेंट भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक घायल सैनिकों को इम्फाल पश्चिम जिला स्थित मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये भी भारतीय राफेल अगेंस्ट चीनी J-20, पाकिस्तान का F-16 मुकाबले से बाहर, ... इससे पहले कल असम में सेना ने बड़ी मात्रा में बुशनी, लेउपोल्ड और मार्कोल सहित विदेशी मूल के अवैध एयर राइफल स्कोप जब्त किए हैं। कल चम्पई जिले के जोखावथर से 50 लाख रु भी बरामद किए गए हैं। Huge quantity of illegal air rifle scopes of foreign origin, including Bushnell, Leupold and Marcool, worth approximately Rs 50 lakhs recovered from Zokhawthar in Champhai district yesterday: Assam Rifles pic.twitter.com/6Q6LIyidSY — ANI (@ANI) July 30, 2020 सेना पर आतंकवादियों का बड़ा हमला, 3 जवान शहीद, 4 की हालत गंभीर-www.ibc24.in