नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक खबर जमकर वायरल हो रही है। सरकार ने अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए हर साल कम से कम 20 दिन की अर्जित छुट्टी लेना अनिवार्य कर दिया है, वे छुट्टी के बदले नकदी नहीं ले सकते। It is being claimed that the government has क्लिक »-www.ibc24.in