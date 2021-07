The girl’s attacked with a blade भोपाल। राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्तम इलाके MP नगर जोन-1 में एक युवती पर ब्लेड से हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। The girl’s attacked with a blade Read More: छत्तीसगढ़ में कल जारी होंगे क्लिक »-www.ibc24.in