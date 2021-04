महाराष्ट्र के नासिक में एक टैंकर से ऑक्सीजन लीक होने की घटना में 11 लोगों की जान चली गई है. एफडीए मिनिस्टर राजेंद्र शिंगणे ने इस बात की जानकारी दी है. #WATCH | An Oxygen tanker leaked while tankers were being filled at Dr Zakir Hussain Hospital in Nashik, Maharashtra. क्लिक »-hindi.thequint.com