नागपुर। जिले में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,489 नए मामले आए हैं। साथ ही जहां 64 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2,175 लोग ठीक भी हुए हैं। 6,489 new cases of corona, 64 deaths in last 24 hours in Maharashtra's Nagpur महाराष्ट्र: पिछले 24 घंटे नागपुर जिले