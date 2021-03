भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त (Aircraft Crashed in Gandhi Nagar) हो गया है। इस घटना में तीन पायलट घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। Three pilots have been injured क्लिक »-www.newsganj.com