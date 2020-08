भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट मेकेनिज़्म (The Working Mechanism for Consutltation & Coordination on India-China Border Affairs)की आज बैठक है. इस बैठक में दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव को कम करने पर बातचीत की जाएगी. लेकिन पिछले एक महीने से डिप्लोमेटिक क्लिक »-newsindialive.in