बिग बी ने नानावटी के हेल्थ वर्कर्स को सफेद पीपीई किट्स पहने भगवान बताया, इन मेडिकल प्रोफेशनल्स की विशेष प्रार्थना भी फैन्स से शेयर की

अमिताभ बच्चन को नानावटी हॉस्पिटल में कोविड-19 का इलाज कराते हुए 19 दिन बीत चुके हैं। हर दिन वे सोशल मीडिया के जरिए फैन्स से कुछ बातें शेयर करते हैं। बुधवार को उन्होंने ब्लॉग के जरिए उन मेडिकल प्रोफेशनल्स को सराहा, जो निस्वार्थ भाव से संक्रमितों की सेवा में जुटे हैं। अमिताभ ने इन हेल्थ वर्कर्स को पीपीई किट्स में भगवान बताया। बिग बी ने कहा- ये डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ न केवल दवा के जरिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि भगवान से उनके जल्द सेहतमंद होने की प्रार्थना भी करते हैं। T 3609 – T 3609 – ..they work in extreme conditions, so our conditions are safe .. the Gods own angels in white PPE units , Doctors, nurses, support staff .. yet they still take time out to pray for who they struggle to cure – their patients ! This be their prayer everyday .. 🙏 pic.twitter.com/8T6OMuC2SD — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 29, 2020 और क्या लिखा अमिताभ ने बिग ने लिखा, "वे जो वॉरियर्स के रूप में कोविड से लड़ाई लड़ रहे लोगों को इस खतरनाक वायरस से छुटकारा दिलाने के लिए अथक रूप से, निस्वार्थ रूप से अपना समय और एनर्जी दे रहे हैं। अपने हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान से मरीजों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। यहां नानावटी हॉस्पिटल में ये मेरा भी इलाज कर रहे हैं। उन्होंने वह प्रार्थना मेरे साथ शेयर की है, जिसका पाठ वे हर दिन करते हैं।" इसके नीचे बिग बी ने प्रार्थना का प्रिंट स्क्रीन शेयर किया है। इसमें लिखा है:- "भगवान, जिंदगी के तोहफे और इस खूबसूरत दिन के लिए शुक्रिया। हम अपने मरीज को आपकी निगरानी में समर्पित करते हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मरीज की जरूरत को समझ सकूं। उसके लिए जो बेहतर हो वह कर सकूं। मुझे इतनी ईमानदारी और सच्चाई दीजिए कि जब कोई मेरे काम को देख भी नहीं रहा हो, तब भी मैं आपकी इच्छानुसार सही काम ही करूं। सभी को आशीर्वाद दीजिए कि सब सभी के लाभ के लिए काम कर सकें और हम सभी एक परिवार की तरह एक-दूसरे की देखभाल कर सकें।" महीनों से अपने प्रियजनों से नहीं मिले मिले मेडिकल प्रोफेशनल अमिताभ के मुताबिक- ये मेडिकल प्रोफेशनल्स महीनों से अपने प्रियजनों से नहीं मिले हैं। उन्होंने लिखा- वे अपनी कंडीशन पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनकी कंडीशन का ख्याल रखते हैं, जिनका वे इलाज कर रहे हैं। वे उन्हें स्वस्थ करके अपने प्रियजनों के पास भेजते हैं। वे पीपीई किट्स में भगवान हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उनका बहुत आदर करते हैं। उन्होंने महीनों से अपने प्रियजनों को नहीं देखा है। वे हमेशा परिसर में रहते हैं और किसी भी परिस्थिति के लिए मिनट भर में तैयार हो जाते हैं। राहत पहुंचाने के लिए तैयार…हमारे और हमारे अपनों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए तैयार… नमन । 11 जुलाई से भर्ती हैं अमिताभ 77 साल के अमिताभ और उनके 44 वर्षीय बेटे अभिषेक 11 जुलाई से अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल प्रबंधन या बच्चन परिवार की ओर से उनकी सेहत को लेकर कोई अपडेट नहीं दी गई है। पिछले दिनों जब बिग बी की बहू ऐश्वर्या और पोती अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थीं, तब अभिषेक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि वे और उनके पिता फिलहाल अस्पताल में ही डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे।