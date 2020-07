बिग बी ने आइसोलेशन वार्ड से लिखा- सबसे ज्यादा इंतजार डॉक्टर्स-नर्सेस के दौरे का रहता है, क्योंकि उन पर उम्मीद टिकी होती है

अमिताभ बच्चन ने नानावटी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड से अपना हाल साझा किया है। उनके मुताबिक, दिन में उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार उस वक्त का रहता है, जब वार्ड में डॉक्टर्स और नर्सेस का दौरा होता है, क्योंकि उन पर ही उनकी उम्मीद टिकी होती है। गुरुवार देर रात उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, “आइसोलेशन, क्वारैंटाइन, एकांत, मेडिकल केयर रूम…और कुछ नहीं।” वे आगे लिखते हैं, “सोचते हैं कि अब एक घंटे में नर्स आ जाएंगी, इंजेक्शन के जरिए दवा दी जाएगी, फेफड़ों की जांच होगी, शरीर की जांच होगी।” बिग बी के मुताबिक, यह गोडॉट (गेम इंजन) के इंतजार की तरह होता है। वार्ड में इस तरह के गेम खेलते हैं अमिताभ बिग बी ने अपने ब्लॉग में आगे लिखा है, “हम जो गेम खेलते हैं, वे ट्रीटमेंट इक्विपमेंट से मुकाबला करते हैं। कितनी सांस ली, कितनी देर सांस रोकी…पिछले दिन की टाइमिंग को पछाड़ना है…बेहतर करना है…लैब रिपोर्ट के पैरामीटर के नंबर पूछते हैं…इसके शब्द समझ नहीं आते और न ही यह समझ आता है कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं।” दुनिया को अजीबोगरीब बताया आगे उन्होंने दुनिया की अनिश्चितता का जिक्र किया और लिखा, “दुनिया बहुत अजीबोगरीब हो गई है और इस बात पर आश्चर्य है कि अगले दिन क्या होने वाला है?” अंत में बिग बी ने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के प्यार के बारे लिखा है। वे लिखते हैं, “और इन सब के बीच एक्सटेंडेड फैमिली और उनका प्यार है। इसे हैप्पी एक्सपेक्टेशन के साथ देखा जाता है।” ट्विटर पर शेयर किया रामायण का दोहा अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर रामायण का दोहा साझा किया और बताया है कि जो तकदीर में लिखा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। T 3611 – तुलसीदास की रामायण बालकाण्ड “कह मूनिस हिमवंत सूनू जो बिधि लिखा लिलार । देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मटेनिहार” ।। ६८ ।। मुनीश्वर ने कहा – हे हिमवान ! सुनो, विधाताने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 31, 2020 अभिषेक बच्चन ने शेयर की लेट नाइट वॉक की फोटो इस बीच अमिताभ के बेटे अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर अस्पताल में अपनी लेट नाइट वॉक की फोटो शेयर की है। फोटो में अस्पताल की लॉबी दिखाई दे रही है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, “रोशनी गुफा के किनारे पर है।” View this post on Instagram Light at the end of the tunnel! #latenightwalks A post shared by Abhishek Bachchan (@bachchan) on Jul 30, 2020 at 2:10pm PDT 11 जुलाई से पिता पुत्र अस्पताल में भर्ती हैं 77 साल के अमिताभ और 44 वर्षीय अभिषेक 11 जुलाई से अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल प्रबंधन या बच्चन परिवार की ओर से उनकी सेहत को लेकर कोई अपडेट नहीं दी गई है। पिछले दिनों जब बिग बी की बहू ऐश्वर्या और पोती अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थीं, तब अभिषेक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि वे और उनके पिता फिलहाल अस्पताल में ही डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे।-newsindialive.in