केंद्रीय क्षेत्र योजना- कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना- SAMPADA (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) को कैबिनेट ने मई 2017 में 14 वें वित्त आयोग के चक्र के साथ 2016-20 की अवधि के लिए अनुमोदित किया था। इस योजना को अब "प्रधानमंत्री क्लिक »-www.prabhasakshi.com