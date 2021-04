प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ वर्चुअल समिट की। Prime Minister Narendra Modi holds a Virtual Summit with the Prime Minister of Netherlands, Mark Rutte pic.twitter.com/fAjTZl38DE — ANI (@ANI) April 9, 2021 PM नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समिट में कहा,आप ने क्लिक »-www.prabhasakshi.com