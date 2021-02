नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को लेकर मैंने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के महानिदेशकों से बात की है। संबंधित सभी अधिकारी लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। Regarding the natural disaster in क्लिक »-24ghanteonline.com