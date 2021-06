नयी दिल्ली। दिल्ली में रविवार को दोपहर के समय हल्का भूकंप आया जिसकी तीव्रता 2.1 थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र पंजाबी बाग इलाके में सात किलोमीटर की गहराई पर था। An earthquake with a magnitude of 2.1 on the Richter Scale hit Punjabi Bagh क्लिक »-www.prabhasakshi.com