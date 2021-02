नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोविड-19 के 150 नए मामले सामने आए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। महामारी से छह और मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 10,864 हो गई। Delhi reports 150 new #COVID19 cases, 153 recoveries and 6 deaths in the क्लिक »-www.prabhasakshi.com