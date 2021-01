बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आ रही है जहां इजराइली दूतावास के बाहर धमाका हुआ है। फिलहाल ब्लास्ट में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर स्पेशल सेल की टीम पहुंच गई है। A low-intensity explosion happened near the Israel Embassy in Delhi, nature of explosion क्लिक »-www.prabhasakshi.com