धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने शनिवार सुबह यहां एक अस्पताल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीके की पहली खुराक ली। #WATCH: Dalai Lama took his first shot of the #COVID19 vaccine at Zonal Hospital Dharamshala, in Himachal Pradesh today. (Video Source: Dalai Lama's office) क्लिक »-www.prabhasakshi.com