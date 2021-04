ऩई दिल्ली। टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का कोरोना से निधन हो गया है। उनके निधन की खबर सुनकर मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। Rohit Sardana left us too soon. Full of energy, passionate about India’s progress and a kind hearted soul, Rohit will be missed by क्लिक »-www.newsganj.com