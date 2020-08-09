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जोधपुर : 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत, पुरे इलाके में सनसनी
जोधपुर : राजस्थान के जोधपुर से इतवार को एक बड़ी घटना सामने आई है बताया जा रहा है कि राजस्थान के जोधपुर में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत हुई है कयास है कि जहरीली गैस या जहर खुरानी से मौतें हुई हैं, हालांकि अभी मौत के कारणों का पता नहीं क्लिक »-doonhorizon.inIndiafeed.xml