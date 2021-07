स्वामी जी के नाम से मशहूर दार्शनिक और वक्ता स्वामी पार्थसारथी 18 जुलाई को 'Live By Choice, Not By Chance' टाइटल के तहत अपने फॉलोवर्स के सामने वर्चुअली अपनी बात रखने वाले हैं. इस सत्र के दौरान स्वामीजी जिंदगी के अलग-अलग पहलू में किसी शख्स द्वारा चुने जाने वाले विकल्पों क्लिक »-hindi.thequint.com