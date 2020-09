चार दिन पहले मुठभेड़ में घायल आतंकी का शव नाले से बरामद

बडगाम, 11 सितम्बर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में चार दिन पहले हुई मुठभेड़ में घायल हुए आतंकी का शव गुरुवार देर रात बाद चैक कवूसा खलीसा इलाके से तलाशी अभियान के दौरान नाले में बरामद किया गया। सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की यह मुठभेड़ 7 सितम्बर को हुई थी। मुठभेड़ में शोपियां निवासी आतंकी अकीब लोन गर्दन में गोली लगने से घायल हो गया था। माना जा रहा है कि यह आतंकी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से संबद्ध था।मुठभेड़ के समय वह जान बचाने के लिए वब नाले में कूद गया था। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस की एक संयुक्त टीम, सीआरपीएफ और सेना की दो आरआर के जवानों ने इलाके में अन्य आतंकियों की मौजूदगी के चलते तलाशी अभियान शुरू किया था। यह अभियान चार दिन चला। इस दौरान आतंकी अकीब का शव नाले से बरामद किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/बलवान/मुकुंद Submitted By: Balwan Singh Edited By: Mukund Published By: Mukund at Sep 11 2020 12:26PM-hindusthansamachar.in