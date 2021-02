नई दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा ‘टूलकिट’ मामले की जांच में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे ‘‘लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला’’ करार दिया। Arrest of 21 yr old Disha Ravi is an unprecedented attack on Democracy. Supporting क्लिक »-www.ibc24.in