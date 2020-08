राजस्थान सरकार ने सोमवार, 24 अगस्त, 2020 को विधानसभा में एक बिल पास किया. The Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents (Amendment) Bill, 2020. इस बिल में भिखारियों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाए जाने का प्रावधान है. यह राजस्थान को भिखारी मुक्त प्रदेश बनाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कवायद क्लिक »-newsindialive.in