Latest Up news in Hindi गाजियाबाद (उप्र), 29 जुलाई (भाषा) स्थानीय पुलिस ने बुधवार देर रात हुई एक मुठभेड़ के बाद लूट के कई मामलों में वांछित एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में वह घायल भी हो गया है। Latest Up news in Hindi : पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) क्लिक »-www.ibc24.in