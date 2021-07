भारत के लिये निशानेबाजी में निराशा जारी, दीपक कुमार और दिव्यांश सिंह पंवार पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल क्वालीफिकेशन में क्रमश: 26वें और 32वें स्थान पर रहकर बाहर। भाषा पंत मोना मोना The post खबर ओलंपिक भारत निशानेबाजी राइफल appeared first on IBC24 News : Chhattisgarh News, Madhya Pradesh क्लिक »-www.ibc24.in